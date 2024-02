Grote zorgen om vermiste 42-jarige vrouw, onderzoek bij huis

De politie geeft geen toelichting of details over waarom de vermissing na zeven weken als urgent wordt aangemerkt. Ze vraagt iedereen die de vrouw na 29 december heeft gezien of gesproken zich te melden, net als mensen die rondom het huis 'bijzonderheden' hebben gezien. Ook bekenden wordt gevraagd informatie over haar te delen.

"We realiseren ons heel goed dat er een langere tijd verstreken is, maar hoe klein de informatie voor u ook lijkt, alle informatie kan bruikbaar zijn voor het onderzoek", schrijft de politie in het opsporingsbericht.