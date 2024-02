Supermarkten pakken winkeldieven met slimme camera's: 'Man stopte rugzak vol met rosbief'

Supermarkteigenaren die al een paar maanden ervaring hebben, zeggen tegen RTL Nieuws tevreden te zijn. "Ik was heel sceptisch", zegt Nawin Harpal van de Boon's Markt in Utrecht. "Maar ik moet eerlijk zeggen: we betrappen wel degelijk mensen op diefstal. Ik ben zeer enthousiast."

"We hebben er heel vaak dieven mee gepakt", zegt ook een PLUS-ondernemer die niet wil dat de locatie van zijn winkel wordt genoemd. Hij heeft Veesion een jaar gebruikt, maar heeft het systeem tijdelijk uitgeschakeld omdat hij wil onderzoeken of hij verschil merkt. "Op mijn telefoon krijg ik na een paar seconden een melding als de software ziet dat iemand iets in zijn binnenzak of jas stopt. Zo konden we wekelijks mensen op heterdaad betrappen en overdragen aan de politie."

"Eerder moesten we achteraf camerabeelden bekijken, als we vermoedens hadden dat iemand iets gestolen had", zegt de PLUS-eigenaar. "Daar waren we elke dag veel tijd mee kwijt. Met het systeem weet je wat er nú gebeurt, en niet een half uur geleden."

Onterechte meldingen

Hoewel Veesion helpt om winkeldieven te herkennen, merken de gebruikers ook dat de software niet feilloos werkt en soms onterecht alarm slaat. "Op sommige plekken is het niet interessant om te gebruiken", zegt Harpal van de Boon's Markt. "Bij de verse broodjes stoppen mensen bijvoorbeeld croissantjes in hun tas. Dan krijg je om de haverklap onnodig een melding."

"Soms vindt Veesion het verdacht dat een klant een paar keer een product pakt en weer terugzet in het schap", zegt Harpal. "En je ziet ook dat mensen met hun telefoon in hun hand boodschappen doen. Als ze die in hun zak stoppen, kan ik ook een melding krijgen. Maar we hebben goede camera's hangen, dus als ik inzoom kan ik gelijk zien dat de klant niets jat."

"De software detecteert bewegingen", verklaart Oude Alink van de Jumbo in Hengelo. "Hij deelt mensen in als een soort harkpoppetje: romp, benen, armen. Het systeem kijkt niet hoe je er als mens uitziet, maar of er iets in een zak, tas of rugzak verdwijnt."