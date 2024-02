Eric Corton zij-instromer in de zorg: 'Maar waarom moet ik rekenexamen doen?'

Als er ruimte zou zijn om bepaalde vakken die weinig met de zorg te maken hebben over te slaan, zouden volgens Corton de tekorten in de zorg ook voor een deel opgelost kunnen worden. Daar is de MBO Raad het mee eens, vertelt woordvoerder Jessy Burgers. "Ik begrijp het gevoel. Het is wat ongemakkelijk ook om op een latere leeftijd nog dat soort opdrachten te krijgen."

Vrijstellingen niet mogelijk voor oudere generaties

Hoewel er op dit moment wel ruimte is om bepaalde vakken over te slaan in een mbo-zorgopleiding - voor mensen die na 2013 een havo of vwo-diploma hebben behaald - geldt dat niet voor havisten en vwo’ers die vóór 2013 de middelbare school hebben afgerond.

"Dat komt omdat er na 2013 afspraken gemaakt zijn over op welk niveau geëxamineerd wordt. Daarmee kan je vergelijkingen maken met iets dat minstens hetzelfde niveau heeft. Maar wij zouden daar ook graag meer flexibiliteit in willen zien in het kader van omscholing", stelt Burgers.