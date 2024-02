Kamer wil kleinere verhoging verkeersboetes

DENK riep in een motie op om de verkeersboetes met 4,3 procent te verlagen. Volgens DENK-Kamerlid Ismail El Abassi zijn 'boetes bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten' en moet de hoogte van boetes in verhouding staan tot 'de aard en de ernst van de overtreding'.

Bij lichte verkeersovertredingen kan worden gedacht aan snelheidsovertredingen of het door rood licht rijden.

Niet om gaten te vullen

Boetes zijn niet bedoeld voor het vullen van gaten in de begroting, stelde El Abassi in zijn motie. Daar is een meerderheid van de Kamer het mee eens. Yeşilgöz kan besluiten om de motie naast zich neer te leggen.