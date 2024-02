Taakstraf geëist tegen 78-jarige: 'Geen maximumleeftijd voor begaan misdrijf'

In 2022 kregen ruim 25.000 mensen een werkstraf opgelegd. 2 procent van hen was ouder dan 65 jaar, blijkt uit cijfers van Reclassering Nederland. Volgens strafrechtdeskundige en emeritus hoogleraar Peter Tak is dat logisch. "Er is geen maximumleeftijd voor het begaan van een misdrijf en daarvoor gestraft te worden", legt hij uit. Het is dus niet zo dat je na de pensioengerechtigde leeftijd geen werkstraf meer opgelegd kunt krijgen.

"Als je een gevangenisstraf krijgt opgelegd, kan je tenslotte ook niet zeggen dat je met pensioen bent. Bij het opleggen van een taakstraf wordt wel gekeken wat er fysiek nog mogelijk is."

Alternatief werk

Reclassering Nederland, de organisatie die mensen met een werkstraf begeleidt, bekijkt per persoon welk werk passend is. "Dat doen we niet alleen bij ouderen, maar bij iedereen die een werkstraf opgelegd krijgt. Sommige mensen zijn heel kwiek en kunnen meedraaien met wat we hebben, maar als mensen een beperking hebben gaan we op zoek naar iets anders", zegt woordvoerder Shari Deira.

Schoffelen, vuil prikken en schoonmaken zijn de werkstraffen die het vaakst worden uitgevoerd, maar als dat fysiek te zwaar is wordt er gekeken naar werk dat zittend gedaan kan worden. "Daarbij kan je denken aan verpakkingswerkzaamheden. Maar het is niet zo dat je zelf mag kiezen wat je gaat doen, we zijn geen uitzendbureau."