Senaat VS keurt steunpakket Oekraïne en Israël goed

Het voorstel kreeg in de Senaat, waar de Democraten in de meerderheid zijn, brede steun. Er waren 70 stemmen voor en 29 tegen. 22 Republikeinen stemden mee met Democraten bij het goedkeuren van het steunpakket.

Over nieuwe steun voor Oekraïne wordt al maanden gediscussieerd in de Amerikaanse politiek. De Democraten hebben namelijk de steun nodig van de Republikeinen, die kritisch zijn over het steunpakket. Het is volgens Amerikaanse media daardoor nog onduidelijk of het steunpakket door het Huis zal komen, want daar zijn de Republikeinen in de meerderheid.

America first

Het voorstel verdeelt de Republikeinse Partij. Critici vinden dat er eerst meer gedaan moet worden om de Amerikaanse zuidgrens te bewaken nu daar grote aantallen migranten arriveren. Pas daarna zou er meer geld moeten komen om andere landen te helpen. Voorzitter Mike Johnson maakte eerder al duidelijk het huidige voorstel ontoereikend te vinden.