MH17 duwde rechercheur John over het randje: 'PTSS spoot mijn oren uit'

Steekpartijen, liquidaties, lijkvindingen, bommen onder auto's, ruiten die doorzeefd zijn met kogels. Hulzen rapen, bloed bemonsteren, vingerafdrukken afnemen. Met onvervalst plat Amsterdams accent, hij is opgegroeid tussen 'het schorriemorrie' in Amsterdam-West, vertelt hij over de zaken waaraan hij heeft gewerkt. De liquidatie van Thomas van der Bijl, die voor zijn dood bij de politie belastende verklaringen over Willem Holleeder had afgelegd en de bekende publicist Theo van Gogh, de aanslag op het Koninklijk Huis in Apeldoorn.

Meteen weg

Met de jaren klimt de forensisch rechercheur in rang en bouwt hij zijn expertise uit tot het hoogste niveau. John wordt leidinggevende van het team Forensische Opsporing in Amsterdam en daarnaast leidinggevende bij het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Zijn diensttelefoon staat altijd aan. Zodra de ringtone over gaat, stopt hij met waar hij mee bezig is, stapt in zijn auto en vertrekt naar de plaats delict.

Dit gebeurt tijdens verjaardagen met alle visite in de woonkamer, als zijn dochter voor een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts zit. "'Ga maar pap, ik kom wel thuis', zei ze met haar mond vol watten. Ik voelde me schuldig, maar vertrok." Tijdens vakanties met het hele gezin en tijdens voetbaltrainingen, waar hij als kind mee is opgegroeid en wat zijn tweede wereld is. "Je kunt niet 24/7 met moord en doodslag bezig zijn, dit was mijn ontspanning in de 'normale' wereld."