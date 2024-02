Felle kritiek oppositie: terug bij af na 'mislukte' formatieronde

Volt-leider Laurens Dassen reageert eveneens zwaar teleurgesteld op het eindverslag van informateur Ronald Plasterk. "Dit rapport ademt stilstand. En dat in tijd van oorlog in Europa, klimaatverandering en de roep om goed bestuur", schrijft Dassen op X. Hij vindt dat NSC-leider Pieter Omtzigt een eventueel kabinet met PVV niet moet gedogen.

"Duidelijk dat Omtzigt geen vertrouwen had dat Wilders de rechtsstaat respecteert", schrijft Dassen, en dat vindt hij 'terecht'. "Dat verander je niet door samen met de VVD de PVV te gedogen."

Omtzigt heeft al begin januari aan de formatietafel laten weten niet in een regulier kabinet met de PVV te willen stappen. De 'rechtsstatelijke afstand' met de partij van Geert Wilders is volgens NSC te groot.

Wat hebben ze gedaan?

"Het verslag roept bij mij één vraag op: wat hebben PVV, VVD, BBB en NSC de afgelopen 83 dagen eigenlijk gedaan? Ze zijn amper opgeschoten", laat Rob Jetten verder weten. Hij vindt dat tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVD) duidelijk moeten maken hoe het nu verder gaat.

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker laakt het resultaat van de formatie tot nu toe. "Een maand doorkibbelen terwijl twee partijen tegenstribbelen. Het is triest, maar we zijn terug bij start. Wat een formatiespaghetti. Veel gepraat, geen resultaat.

Formerende partijen blijven hoop houden

Geert Wilders laat via X weten: "We moeten verder, Nederland wil dat politici verantwoordelijkheid nemen. Problemen oplossen en compromissen sluiten. Want dit land moet geregeerd worden. Het is de moeite waard te bezien of- en vooral ook in welke vorm- we met elkaar verder kunnen."

VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz hoopt na het debat met de Tweede Kamer over de afgesloten informatieronde snel door te kunnen bouwen aan een nieuw landsbestuur. "Nederland wil dat we problemen oplossen. En terecht."

De BBB blijft hoop houden op de vorming van een centrumrechts kabinet met steun van NSC van Pieter Omtzigt. "BBB is zeer blij met het advies van de informateur, die nog openingen ziet met NSC als partner om een centrumrechts kabinet te vormen", laat de partij in een verklaring weten. BBB wil 'zo snel mogelijk verder gaan' met de vorming van een nieuw kabinet.