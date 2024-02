Informateur Plasterk adviseert PVV, VVD, BBB en NSC verder te praten

"Optie is een minderheidskabinet met gedoogsteun van NSC. Maar dat betekent dat de VVD volwaardig moet meedoen. Bij de liberalen wordt ook verschillend gedacht over de PVV. Of een extraparlementair kabinet, waar bewindslieden op persoonlijke titel toetreden, met een grotere afstand tussen het kabinet en coalitiefracties. Dat zou een onzeker politiek experiment worden, maar gezien alle blokkades en standpunten van NSC en VVD is dat een kanshebber."

Hoe nu verder?

"Een nieuwe informateur mag nu gaan proberen om een doorstart te maken in deze vastgelopen formatie. Maar eerst komt er woensdag een Kamerdebat. Keer op keer schrijft Plasterk dat hij denkt dat de vier partijen er op de inhoud wél uit kunnen komen. Opvallend is dat Plasterk niet openbaar maakt wat deze vier partijen dan hebben gewisseld over onderwerpen als migratie, bestaanszekerheid en klimaat."