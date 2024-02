Golfstroom in de Atlantische Oceaan nadert kritiek punt, en dat is een groot probleem

Dat blijkt uit een nieuwe studie door wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Zorgen over een mogelijk stilvallen van de golfstroom in de Atlantische Oceaan zijn er al heel lang. Alom wordt er vanuit gegaan dat dit enorme gevolgen voor het klimaat op aarde kan hebben. Maar tot nu toe gaf het klimaatonderzoek met behulp van computermodellen geen uitsluitsel over de waarschijnlijkheid en het moment waarop dit stilvallen zou kunnen gebeuren.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat 'een abrubte transitie wel degelijk mogelijk is', zegt hoofdauteur René van Westen. "We hadden al een sterk vermoeden, maar nu hebben we echt laten zien dat het kan. Dat wil zeggen dat op een hele korte tijdschaal, binnen honderd jaar, er een heel ander klimaat kan ontstaan. West-Europa kan dan sterk afkoelen, met vijf tot tien graden."

Wat is de AMOC?

De golfstroom heet officieel Atlantische Meridionale Overturning Circulatie, AMOC. Deze AMOC voert warm oceaanwater noordwaarts, richting het Noordpoolgebied. Daar koelt het water af en zinkt dan naar de diepte, waarna het in zuidelijke richting terugstroomt. Omdat al het water in de oceaan met elkaar in verbinding staat, heeft deze golfstroom in de hele wereld invloed op het klimaat.

In 2021 maakten we onderstaande video al over de golfstroom. Ook toen was het idee dat hij weleens tot stilstand kon komen, maar onduidelijk was nog hoe snel dat zou kunnen gaan: