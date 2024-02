Weduwe Spaanse agent houdt minister tegen tijdens herdenkingsdienst

De herdenkingsdienst is aan het begin van de middag gehouden in Pamplona, in het noorden van Spanje. Daar woont het gezin van de omgekomen Guardia Civil-agent David Pérez Carracedo, die op 43-jarige leeftijd stierf in het water van de haven van Barbate.

'Doe me dit niet aan'

Halverwege de dienst maakt minister Fernando Grande Marlaska aanstalten om een gouden medaille op de kist te leggen. Dan staat de weduwe op en zegt tegenover de volle kerk: "Niet door hem. Mijn man zou van hem nooit een medaille gewild hebben. Doe me dit niet aan." Vanuit het deel van de kerk waar familie en vrienden van de gedode agent zitten, klinkt direct daarna applaus.