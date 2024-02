Maat is vol na dood agenten: Spanjaarden willen actie tegen drugssmokkelaars

"Dat het, of het nou met één of vijf patrouilleboten is, een keer heel erg fout zou gaan, daarvoor waarschuwen we al tijden", zegt Maricarmen Villanueva van de vakbond voor agenten die werken bij de Guardia Civil. "De drugsmaffia heeft meer geld, meer mensen en grotere, snellere boten dan de politie. We zijn de strijd met drugsbendes aan het verliezen, omdat de overheid de politie niet goed toerust.´

Namen en gezichten

De omgekomen agenten krijgen in de loop van de middag namen en gezichten. Alle Spaanse media besluiten persoonlijke details over hen te verspreiden, een weerspiegeling van de brede woede over de dood van de twee. David Pérez Carracedo, 43 jaar, uit Barcelona, getrouwd, laat twee kinderen achter, 9 en 7 jaar oud. De dood van Miguel Ángel González Gómez uit Cádiz, 39 jaar, maakt zijn 12-jarige dochter wees.