Brand op boot met vluchtelingen in Arnhem

In Arnhem is vannacht brand uitgebroken op een boot die door het COA werd gebruikt als opvanglocatie voor vluchtelingen. Driehonderd mensen werden geëvacueerd. Acht van hen ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De brand brak rond 01:45 uur uit in het restaurant van de boot, dat lag afgemeerd aan de Nieuwe Kade in de Gelderse stad. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Rond 3:30 was de brand onder controle, maar later laaide die toch weer op. Inmiddels is het vuur uit. Geëvacueerde bewoners op de kade. © Persbureau Heitink Zowel het schip waar de brand woedde als een naastgelegen boot waarop eveneens vluchtelingen zijn gehuisvest, werden ontruimd. Vervangende boot De bewoners van de naastgelegen boot kunnen daar weer terecht. Op de bood waar de brand woedde is de schade zo groot dat de bewoners niet terugkunnen. Zij kunnen naar verwachting vandaag al terecht op een vervangende boot, aldus een woorvoerder van de gemeente Arnhem. Lees ook: Dit zijn de jonge asielzoekers in Ter Apel: 'Ik heb gehoord dat Nederland goed voor ons zorgt'