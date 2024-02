Zeven doden, onder wie kinderen, bij Russische drone-aanval op Charkiv

Vanwege de aanval en de daaropvolgende brand werden vijftig mensen geëvacueerd. Zeker twee mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vuur verspreidde zich volgens de burgemeester over een oppervlakte van zo'n 3700 vierkante meter.

Ook op andere plekken in Oekraïne vonden vannacht drone-aanvallen plaats. In het dorp Velykyi Burluk, zo'n 100 kilometer verder naar het oosten, zijn volgens een legerleider een ziekenhuis en een restaurant door drones getroffen. Ook in de havenstad Odesa was volgens de gouverneur van de regio een droneaanval, waarbij een persoon gewond is geraakt.