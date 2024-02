Hooggerechtshof VS bepaalt of Trump weer presidentskandidaat mag worden

Wanneer het Hooggerechtshof met een uitspraak komt, is niet duidelijk. Het hof gaf eerder al aan snel te willen zijn, want de voorverkiezingen zijn in verschillende staten al in volle gang. Veel staten hebben gevraagd om een snel oordeel. Over een kleine maand is het Super Tuesday, dan stemmen in maar liefst negen staten Republikeinen en Democraten wie hun presidentskandidaat zal worden. Bij de Republikeinen ligt Trump in de peilingen mijlenver voor.