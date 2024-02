Informateur Plasterk mist respect van Omtzigt, maar ziet wel mogelijkheden

De informateur praat morgenochtend opnieuw met PVV-leider Geert Wilders, VVD-leider Dilan Yeşilgöz en BBB-leider Caroline van der Plas. Ze zullen verder werken aan het eindverslag. Dat moet maandag klaar zijn.

En Plasterk zegt vandaag dat hij wel mogelijkheden ziet. Omtzigt lijkt bereid te zijn om verder te praten in een volgende ronde.

Beweging bij de VVD?

"De verhoudingen zijn verstoord, tussen Plasterk en Omtzigt en het feit dat ze allebei reageren op telefoontjes", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Wat nu? Een lijmpoging? Daar heeft NSC weinig trek in. Een minderheidskabinet dan, met NSC in de gedoogrol, een lossere rol? Omtzigt wil nu niet aan tafel, maar in 'n volgende ronde lijkt NSC bereid. En Plasterk zegt vandaag dat hij mogelijkheden ziet."



Of PVV, VVD en BBB trek hebben in een minderheidskabinet? "Dat hebben de nog niet uitgesproken, dan zijn we alweer een paar stappen verder, en: formeren gaat in kleine stapjes. Wel zie je drie partijen gezamenlijk optrekken deze week. Inhoudelijk waren ze er op financiën er niet uit, maar op de rechtsstaat was wél een akkoord met NSC. En in de VVD-top hoor je de bereidheid om misschien mee te doen in plaats van alleen gedogen. Het zijn kleine ontwikkelingen in een vastgelopen kabinetsformatie, misschien dat iets de komende weken leidt tot een uitweg."

Genoeg mogelijkheden

Ondanks de onderlinge irritaties over de roerige slotfase van deze gespreksronde ziet Plasterk nog genoeg mogelijkheden voor de vier partijen om verder te praten. Hij vindt het een 'te korte samenvatting' van de onderhandelingen dat de partijen geen perspectief zouden hebben op samenwerking. Van verspilde tijd is wat hem betreft ook geen sprake.

De informateur memoreert aan de moeizame vorming van de vorige coalitie van VVD, D66, CDA en CU, toen D66-leider Sigrid Kaag "hier scheiden onze wegen" had gezegd tegen Mark Rutte in een Kamerdebat. Enkele weken later begonnen de politici weer met onderhandelen en uiteindelijk vormden ze ook een kabinet. "Dus ach", verzucht Plasterk. "Ik ben een optimistisch mens."