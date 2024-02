Vertrouwen in Omtzigt daalt: 'Zonder controle krijgt hij stress'

Henriette van Hedel uit Boxtel hielp Pieter Omtzigt toen hij na z’n vertrek bij het CDA in z’n eentje verder ging in de Tweede Kamer. Zij kende Omtzigt van de Stichting Sociale Christendemocratie, waar hij af en toe lezingen gaf op bijeenkomsten kwam.

"Toen Omtzigt na zijn burn-out terugkeerde in de Kamer hebben wij hem met een heel aantal mensen geholpen. Dat was toen het de Groep Omtzigt was”, zegt Van Hedel. "Later werd NSC opgericht en kreeg hij meer ondersteuning."

Prettig in de omgang

Van Hedel is zeer te spreken over het contact toen met Omtzigt. "Ik heb altijd fijn met hem samengewerkt. Hij is prettig in de omgang. En hij is niet te beroerd om mensen credits te geven voor het werk dat ze hebben gedaan. Andere politici willen dat nog wel eens claimen als het hunne. Maar dat deed Omtzigt nooit, die was altijd heel ruimhartig."

Wel is Van Hedel, die bij de verkiezingen op NSC stemde, teleurgesteld door wat er de afgelopen week is gebeurd in Den Haag. "Op wie moet ik nu stemmen over drie jaar? Het is de onzekerheid. Want gezien de gebeurtenissen deze week is het natuurlijk maar zeer de vraag hoe het nu verder gaat met NSC."