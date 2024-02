Vluchtgevaarlijke gevangene wil kleinkinderen zien: 'Het is een familiemens'

Sinds zijn overplaatsing van De Schie in Rotterdam naar de gevangenis in Krimpen aan den IJssel worden de toezichtmaatregelen strikt gehandhaafd, vertelde S. de rechter. Zo mag hij nog maar tien minuten per dag bellen. "Als ik in De Schie drie kwartier belde, was er niemand die wat zei."

"Je hebt als gedetineerde gewoon recht op contact met de buitenwereld", legt Sonja Meijer uit, hoogleraar Penitentiair Recht Radboud Universiteit. "Maar een directeur van een gevangenis kan daar beperkingen in aanbrengen. Dan wordt bijvoorbeeld het aantal bezoekmomenten beperkt, of het aantal bezoekers." Volgens Meijer zijn daar geen wettelijke regelingen voor, maar is het echt aan de directeur van de gevangenis.

Alles op dezelfde afdeling

Bij een strikter regime zitten gevangen vaak op kleinere afdelingen met meer toezicht. "Alles waar een gedetineerde recht op heeft, moet dan op die afdeling plaatsvinden", zegt Meijer. "De arbeid, het contact met de familie. Dat is allemaal op de afdeling zelf. Een gedetineerde kan bijvoorbeeld ook worden uitgesloten van activiteiten." Daarnaast lopen er altijd bewakers mee, als de gedetineerde zich binnen de gevangenis verplaatst. "Dat is standaard."

S. zat in het eerste jaar van zijn gevangenisstraf nog op een reguliere afdeling, waar hij een baantje had als reiniger, vertelt zijn advocaat Blok. "Een baantje voor modelgedetineerden met veel vrijheden." Er zijn volgens Blok ook nooit ongeregeldheden geweest of straffen opgelegd aan S.

Of de rechter meegaat in het verzoek van S., wordt over twee weken duidelijk. De rechter doet op 22 februari uitspraak.