Steeds meer kinderen thuis, wachtend op passend onderwijs: 'Ze wilden Jay-Jay niet hebben'

Het is iets waar Stans Goudsmit, Kinderombudsvrouw Rotterdam-Rijnmond, zich grote zorgen over maakt. "Sinds ik in 2018 kinderombudsvrouw ben geworden, zijn er veel wanhopige ouders bij me langsgekomen die een kind hebben dat niet naar school gaat. Het is een probleem dat alsmaar groter wordt, dat zie je ook terug in de cijfers. De kinderombudsmannen in Amsterdam en Den Haag horen dezelfde geluiden", legt ze uit.

Thuiszitten heeft een enorme impact op de levens van deze kinderen, stelt Goudsmit. "De impact is enorm. Hun ontwikkeling staat maandenlang, soms zelfs een jaar stil want ze krijgen meestal geen onderwijs. Ieder kind heef recht op onderwijs, ook als het thuis zit. Maar dat gebeurt vaak niet. Ook verliezen ze het contact met klasgenoten waardoor ze zich eenzaam voelen."

In bochten wringen

"De gezinnen van deze kinderen hebben er ook last van. Ouders gaan zich in allerlei bochten wringen om er voor hun kind te kunnen zijn. Dat begint bij het opnemen van vakantiedagen en verlof, daarna beginnen de problemen. Ze gaan minder werken of worden ontslagen, wat weer voor financiële problemen kan zorgen."