Dode op bouwterrein Rotterdam, heistelling omgevallen

Een man is vanochtend in Rotterdam overleden nadat hij uit een heistelling was gevallen. Dat gebeurde toen het 30 meter hoge apparaat omviel. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar hij overleefde de val niet.

"De heistelling is omgevallen terwijl de medewerker in de liftbak zat", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het ongeluk gebeurde op een industrieterrein bij de Waalhaven. Onderzoek Een heistelling is een apparaat dat heipalen in de grond kan slaan. Er is nog niet bekend hoe groot de schade is. Er wordt door de arbeidsinspectie onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.

