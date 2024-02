Na 153 menukaarten komt Rens tot nieuwe patat-frietgrens: 'Hij ligt veel hoger dan gedacht'

Rens, freelancejournalist uit Tilburg en 'hartstochtelijk frietzegger', nam de tijd om 153 menukaarten van Nederlandse cafetaria's en snackbars onder de loep te nemen. Menukaarten met patat erop kregen een rood bolletje, friet en frites een groen bolletje.

Onze brandende vraag: waarom? "Het is een van de culturele discussies die Nederland het meeste bezighoudt", zegt Rens lachend tegen RTL Nieuws. "Iedereen heeft er een sterke mening over. Dus ontzettend interessant om daarnaar te kijken."

Boven en onder de rivieren

Voordat Rens met de kaart begon, had hij wel een idee over hoe de grens er ongeveer uit zou zien. "Ik wist, de grens moet ergens in het midden liggen. Ik had in mijn hoofd dat hij precies op de grens van Brabant of de rivier de Waal zou liggen, een soort natuurlijke afscheiding. Boven de rivier patat, beneden de rivier friet, maar dat is dus niet zo."