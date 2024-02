Carnavalsweekend zacht, maar 's avonds ronduit nat: 'Waterdichte kostuums'

Vanmiddag wordt er in het noorden van het land nog natte sneeuw verwacht, maar morgen lopen de temperaturen snel op. Dan wordt het 13 graden, zaterdag 12 en zondag 10. "Dat is warm voor de tijd van het jaar. Dat is natuurlijk fijn voor de carnavalsvierders, maar helaas kan ik niet beloven dat het droog blijft", zegt Huizinga.

Waterdicht kostuum

Morgen wordt het wisselend bewolkt met af en toe wat zon en een enkele bui. Wie morgenavond op pad gaat, kan maar beter een waterdicht kostuum aantrekken. "Dan trekken er een aantal stevige buien over. Ook staat er een stevige zuiderwind, maar die zal in de avond in kracht afnemen."

Ook zaterdag staat er minder wind, en dat is gunstig voor de geplande carnavalsoptochten. Het ziet er volgens de meteoroloog naar uit dat het overdag ook grotendeels droog blijft. "Maar 's avonds wordt het ronduit nat."