Omtzigt weigert opnieuw uitnodiging informateur Plasterk

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en BBB-voorvrouw Caroline van der Plas lieten Wilders ook namens hen het woord voeren tegenover de pers. De PVV-leider ging niet in op vragen, en zei ook niets over de brief die de NSC-fractie heeft afgeleverd aan de informateur.

De PVV-leider zei te hopen dat Omtzigt er donderdag bij is. "We hebben sowieso morgen om 11.00 uur een gesprek en we zoeken naar oplossingen."