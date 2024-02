Diamantrover Schiphol onherkenbaar bij arrestatie: 'Cosmetische ingrepen ondergaan'

Agenten zochten daarna in H.V.'s kleding naar identiteitspapieren en haalden er foto's bij om te zien of de gearresteerde man toch enigszins leek op de man die ze zochten. De politie was er na onderzoek van overtuigd: dit móet H.V. wel zijn, maar dan met een heel ander gezicht en lichaam.

Volgens de Spaanse politie zag H.V. er nu veel jeugdiger en slanker uit dan toen hij voor het laatst in Nederland gezien werd. Hij is dus, naast de cosmetische ingrepen, ook drastisch afgevallen.

Gevlucht na hoger beroep

H.V. ging er vandoor terwijl hij, in vrijheid, twee uitspraken afwachtte. Eerst die van zijn zaak in hoger beroep en daarna van de zaak in cassatie. Dat is de laatste stap die een veroordeelde nog kan nemen na een hoger beroep. De uitkomst van zowel het beroep als de cassatie was voor de diamantdief een tegenvaller. Door de rechter was hij veroordeeld tot 7 jaar cel, maar in hoger beroep rolde er 9,5 jaar uit.