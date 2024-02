Tientallen gevangenismedewerkers corrupt of chantabel: 'Topje van de ijsberg'

In de afgelopen vier jaar hadden bewaarders 77 keer ongeoorloofd contact met gedetineerden. Ze maakten bijvoorbeeld geld aan hen over of hadden seksueel contact. Zo bekende een gevangenismedewerker van het detentiecentrum Rotterdam in augustus 2023 meerdere 'affectieve relaties' te hebben gehad met gedetineerden. Ook was het personeelslid betrokken bij voortgezet crimineel handelen in detentie. Er is aangifte gedaan bij de politie.

In 2022 deed de politie een inval in het huis van een medewerkster van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel. In haar huis werd een ex-gedetineerde opgepakt die verdacht werd van een liquidatie. In de woning lag bovendien munitie en in de handtas van de bewaarder zat een zakje met de drug MDMA.