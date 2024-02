Extreme blaasklachten jongeren door ketamine: 'Helse pijn en elke 5 minuten plassen'

Het verhaal van Juul is een verhaal dat uroloog in opleiding Wouter van der Sanden vaak hoort. In 2022 richtte hij een ketaminepoli op in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Het aantal patiënten dat daar terechtkomt, is enorm toegenomen. Maandelijks komen er zo'n 20 tot 30 mensen met ernstige blaasproblemen door ketaminegebruik op de poli terecht. Een halfjaar geleden ging het nog om drie tot vijf nieuwe patiënten per maand.

"In de zomer heb ik een explosie aan patiënten gehad, en die trend is nog steeds stijgende. Het is eigenlijk jammer dat de poli een succes moet zijn", zegt hij. Van der Sanden krijgt geregeld vragen van collega's uit andere ziekenhuizen. En ook artsen uit het buitenland zijn geïnteresseerd in de aanpak uit Den Bosch.