Gevluchte dader van geruchtmakende diamantroof Schiphol opgepakt op Ibiza

In 2019 werd Errol H.V. (59) veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij zat daarvan slechts ruim drie jaar uit en verdween vervolgens spoorloos, nadat hij de behandeling van zijn hoger beroep in vrijheid mocht afwachten. In 2021 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 9,5 jaar.

Grootste roof in Nederlandse geschiedenis