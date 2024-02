Orka's die vastzaten in ijs bij Japan lijken aan dood ontsnapt

Orka's kunnen wekenlang zonder eten, zei marien bioloog van Wageningen University Mardik Leopold gisteren. "Maar in het wak zullen ze vermageren en op een gegeven moment moeten ze eten."

Orka's zijn ontsnapt aan het ijs

Gisteravond werd al gezien dat de groep zich wat verder naar het noorden had verplaatst. Volgens The Japan Times is vanochtend zo'n anderhalf uur naar de dieren gezocht, maar is er geen spoor meer van hen te bekennen.