Linkse partijen willen snel debat over hoe nu verder met formatie

De linkse partijen in de Tweede Kamer willen snel een debat met informateur Ronald Plasterk over de stand van zaken in de kabinetsformatie. "Nederlanders verwachten dat problemen worden opgelost, niet dat ze weglopen", zegt Rob Jetten.

"Elk kabinet krijgt vroeg of laat te maken met financiële uitdagingen, dat kan geen reden zijn om geen nieuwe regering te vormen", vervolgt de D66'er. "Meer bezig met een ander de schuld geven dan problemen oplossen", reageert partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA op het berichtenplatform X. GroenLinks-PvdA dient morgen een verzoek in dat gesteund wordt door in ieder geval SP, Volt, DENK en de Partij voor de Dieren voor een debat. "Problemen kunnen niet blijven wachten op formatie. Nederland verdient leiderschap en oplossingen. Zo snel mogelijk debat om te bepalen hoe nu verder." GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans © ANP / Editorial Experiment is voorbij Wat Volt-voorman Laurens Dassen betreft is het 'experiment' met de PVV aan het stuur van de kabinetsformatie zo snel mogelijk voorbij. "Wilders propageert al twintig jaar levensgevaarlijke ideeën en belooft nepoplossingen die niet te betalen zijn. Tijd voor een andere formatiekoers." SP-leider Jimmy Dijk wil dat 'alle cijfers over de overheidsfinanciën die bij de formatie op tafel lagen' met de hele Kamer worden gedeeld. "Maak duidelijk wat er op tafel lag, hoe het ervoor staat, waarover gesproken werd en doe niet aan geheimhouding van deze cijfers en informatie."