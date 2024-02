Plasterk verbaasd over impasse formatie: 'Ik vind het een warrig verhaal'

Plasterk zegt het nieuws over het vertrek van NSC 'via een appje' te hebben vernomen, en verbaast zich er ook over dat NSC er verder 'via de media' over communiceert. Hij heeft de leiders van alle vier de onderhandelende partijen, dus ook Omtzigt, uitgenodigd om woensdagavond te komen praten over de situatie.

Omtzigt heeft al laten weten dat hij niet ingaat op die uitnodiging. Hij had eerder financiële informatie willen krijgen van de informateur, zei hij bij talkshow Humberto. "Er kan veel minder dan gehoopt", zei hij.