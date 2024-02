NSC: deze formatieronde is klaar, nu wachten op eindverslag Plasterk

In een brief aan zijn leden schrijft hij: "Door het lezen van de brieven vandaag is NSC zeer geschrokken. NSC stelt vast dat we sinds vandaag met andere financiële verwachtingen voor de komende jaren zitten. NSC wil onder geen enkel beding beloftes maken aan Nederlanders, waarvan zij van tevoren weet dat dit loze beloftes zijn die de komende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet met luchtkastelen."

Het was al lang duidelijk dat NSC grote twijfels heeft over de samenwerking met de PVV. Maar ook tussen de andere partijen botert het niet.

Boerenprotesten zorgden dit weekend voor wrevel tussen Pieter Omtzigt en BBB-leider Caroline van der Plas. De NSC-leider tikte Van der Plas op de vingers omdat ze weigerde een verkapt dreigement van Farmers Defense Force (FDF) aan het adres van collega-politici te veroordelen. Omtzigt kreeg bijval van VVD-leider Dilan Yesilgöz. De irritatie van Omtzigt over de reactie van Van der Plas heeft de verhoudingen aan de formatietafel ook niet echt verbeterd.

Informateur Plasterk moet zijn eindverslag maandag af hebben.