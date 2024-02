Gestolen bij zelfscan? 'Laat winkelier zelf boete geven'

Volgens Sneller kan dit worden geregeld door de filiaalmanager of beveiligers. "Deze schadevergoeding zou zelf door een supermarkt kunnen worden afgehandeld, ook door meer beveiliging en meer personeel in te huren. Die verantwoordelijkheid zouden supermarkten meer moeten nemen. Uiteraard blijft de mogelijkheid om de politie te bellen als er geweld wordt gebruikt of iemand meerdere keren diefstal heeft gepleegd."

Sneller doet zijn voorstel bij de begroting van Justitie en Veiligheid, die de komende dagen wordt behandeld in de Tweede Kamer. Donderdag reageert demissionair minister Yesilgoz (Justitie & Veiligheid) op het idee.