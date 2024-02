Demissionair minister De Jonge wil lagere huren regelen, voor nieuw kabinet er is

Ondanks twijfels die vorige week duidelijk werden tijdens een woondebat in de Tweede Kamer - juist bij de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB - rekent De Jonge op steun in beide Kamers. "Partijen kunnen het niet maken om de wet niet te steunen, omdat die raakt aan de bestaanszekerheid, hét thema in de verkiezingsstrijd bij alle partijen."

De minister snapt de actieve en luide kritiek die er op de wet is vanuit de kant van particuliere beleggers, omdat voor hen de vaak grote winsten die ze maken door woningen te duur te verhuren, omlaag gaan. Maar 'de Kamer moet staan voor het algemeen belang'. En dat is in zijn ogen dat van de huurder, want een dak boven je hoofd is ook een grondrecht.

Beleggers tegemoetkomen

Om beleggers tegemoet te komen, komt er een hogere nieuwbouwopslag (van 10 procent) op de huurprijs, bij projecten waarvan de bouw is begonnen voor 1 januari 2026. Die toeslag geldt ook voor ombouw van bestaande woningen of gebouwen.

Ook is er een hogere maximale huurprijsstijging mogelijk van het gemiddelde van de cao-stijging plus 1 procent. Daarnaast worden energielabels, buitenruimte en moderne voorzieningen beter gewaardeerd met meer punten in het WWS. Volgens het ministerie komen er dankzij de nieuwe wet ook ruim 110.000 woningen extra in het betaalbare huursegment.