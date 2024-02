Nieuw EU-klimaatdoel voor 2040: 90 procent minder CO2-uitstoot

Het voorstel van de Europese Commissie zal worden besproken op een top van EU-leiders later dit jaar.

"Het stellen van een klimaatdoelstelling voor 2040 zal de Europese industrie, investeerders, burgers en regeringen helpen om in dit decennium beslissingen te nemen die de EU op koers zullen houden om haar klimaatdoelstelling in 2050 te verwezenlijken", aldus de Europese Commissie.

Nieuw tussendoel naar 2050

De gevolgen van klimaatverandering worden volgens de Commissie steeds duidelijker zichtbaar. Alleen al in de afgelopen vijf jaar wordt de economische schade van klimaatverandering binnen de EU geschat op 170 miljard euro.

Het nieuwe tussendoel zal de energievoorziening in de Europese Unie vermoedelijk nog sneller veranderen. Het betekent dat in de komende vijftien jaar de inzet van kolencentrales sterk moet dalen, en over de hele linie het gebruik van fossiele brandstoffen grotendeels zal moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats zal er steeds meer duurzame energie komen en kernenergie.