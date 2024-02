Koortsachtig overleg formatie, veel onduidelijk in laatste week

De tijd begint te dringen: uiterlijk begin volgende week moet informateur Ronald Plasterk zijn verslag afhebben. De week van de waarheid dus.

Het is volgens ingewijden nog te vroeg om over een impasse te spreken, maar de sfeer was de afgelopen week niet goed. "Het tempo ligt laag, er was irritatie tussen VVD en PVV over de spreidingswet, er wordt geklaagd over twijfel bij Omtzigt en de meningsverschillen over de overheidsfinanciën", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

Ogen gericht op Omtzigt

De ogen zijn vooral gericht op Pieter Omtzigt. Dat werd versterkt toen PVV-leider Wilders op het sociale medium X meldde dat hij wil dat de partijen eruit komen. Yesilgöz van de VVD en Van der Plas (BBB) sloten zich daar bij aan, maar vanuit de hoek van Omtzigt bleef het stil.

Vandaag laat Omtzigt weten 'gewoon verder te willen', zoals te zien is in deze reactie: