Week van de waarheid: formatiegesprekken op ministerie verder

Eerder vandaag lekte via De Telegraaf uit dat er sprake was van een 'geheime locatie'. Op het ministerie van VVD-leider Dilan Yeşilgöz zijn de vier partijleiders bij elkaar gekomen, zonder informateur en zonder andere onderhandelaars.

Het is volgens ingewijden nog te vroeg om over een impasse te spreken, maar afgelopen week bleek dat de sfeer niet goed was. "Het tempo ligt laag, er was irritatie tussen VVD en PVV over de spreidingswet, er wordt geklaagd over twijfel bij Omtzigt en de meningsverschillen over de overheidsfinanciën", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

'Sfeer is niet goed'

Boerenprotesten zorgden dit weekend voor wrevel tussen Pieter Omtzigt en BBB-leider Caroline van der Plas. De NSC-leider tikte Caroline van der Plas van de BBB op de vingers omdat ze weigerde om een verkapt dreigement van Farmers Defense Force (FDF) aan het adres van collega-politici te veroordelen. Omtzigt kreeg bijval van VVD-leider Dilan Yesilgöz. "De irritatie van Omtzigt over de reactie van Van der Plas heeft de verhoudingen aan de formatietafel ook niet echt verbeterd”, aldus Lambie.