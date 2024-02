Uitstel terugkeer Matthijs van Nieuwkerk 'enige goede besluit', vinden experts

RTL drukt naar eigen zeggen 'op de pauzeknop': de programma's van Van Nieuwkerk gaan voorlopig niet door. RTL erkent nu dat de omroep 'een inschattingsfout' heeft gemaakt, zo laat programmadirecteur Peter van der Vorst desgevraagd weten. De omroep stelt dat er te veel onrust is ontstaan na publieke beschuldigingen aan het adres van Van Nieuwkerk – die de presentator overigens ontkent.

De dag waarop het NPO-rapport over grensoverschrijdend gedrag werd gepubliceerd, zei Suzanne Kunzeler, directeur van BNNVARA, bij onder meer Nieuwsuur namelijk dat er, 'in de gevallen van fysiek geweld', maar één persoon is genoemd. "En dat gaat dan om Matthijs van Nieuwkerk?" vroeg de verslaggever van Nieuwsuur. "In dit geval ging het om de presentator van het programma", antwoordde Kunzeler.

"Het enige goede besluit", zo noemt Henriëtte Wijnen de beslissing van RTL. Wijnen is agressie- en conflictexpert bij Your Safe Workspace en vindt dat er geen andere oplossing was. "Voor nu is dit het enige goede besluit. Iedereen vindt er wat van. Het was onvermijdelijk."

Over de tafel getrokken

In het rapport (pdf) werd gesteld dat zich bij de NPO verschillende uitingen van fysieke intimidatie hebben voorgedaan. 'Genoemde voorbeelden zijn: collega's die bij hun keel gegrepen zijn, collega's die over tafel getrokken werden, collega's die tegen de muur gedrukt zijn, neus aan neus staan met collega's, collega's die fysiek tegen de grond geduwd zijn, collega's die in hun gezicht gespuugd zijn, en collega's die aan hun arm vastgepakt zijn.'

Van Nieuwkerk reageerde daarop in een brief, die RTL vandaag naar buiten bracht. "Ja", schrijft de presentator, "ik was verbaal intimiderend, ik heb daarbij grenzen overschreden, daar ben ik me nu van bewust en dat spijt me zeer en dat zal ik ook nooit meer laten gebeuren". Maar, zo schrijft hij even daarna: "Ik heb nooit iemand over een tafel getrokken, ik heb nooit iemand in zijn gezicht gespuugd, ik heb nooit iemand bij de keel gegrepen of op de grond gewerkt, en ik hád overigens al nooit iemand op zijn knieën gedwongen. Dat staat allemaal zeer ver van mij af en ik vind de suggestie alleen al verschrikkelijk."