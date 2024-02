Taylor komt met nieuw album, deze 'Swifties' kunnen geluk niet op

Tibor de Vries (30) uit Zeeland werd 'intens gelukkig' toen hij vanochtend zijn telefoon opende en het Swift-nieuws las.

"Ik heb geprobeerd wakker te blijven vannacht zodat ik de Grammy Awards kon zien, maar viel toch in slaap. Vanochtend was wel het eerste dat ik deed, checken: wat heeft ze gewonnen. Een Grammy, haar dertiende, en dat is ook haar lievelingsgetal.

Nou, en toen ontplofte mijn telefoon dus, want ik zit in een aantal groepsapps met Swift-fans. Eentje, met 131 leden, heb ik zelf opgericht. Iemand had al heel snel in de titel van de groep NIEUW ALBUM veranderd. Toen dacht ik: wow, wát? Een nieuw album?!

Dat is wel even anders dan wat we van haar gewend waren. Gisteren veranderde ze haar profielfoto op Instagram in zwart-wit. Iedereen dacht daardoor dat ze een bestaand album opnieuw ging uitbrengen, een heropname. Maar het bleek een héél nieuw album te zijn en dat was echt voor iedereen een megagrote verrassing.

Het is spannend hoe dat album wordt: ze heeft country gemaakt, pop, folk... Ik hoop op folk. Maar ik vind alles wat ze maakt goed. Dat komt door haar kwetsbare teksten. Er ligt, merk ik, een beetje een taboe op, dat ik daar als man ook van houd. Maar die sterke verhalen in een liedje gegoten: dat is voor mij Taylor Swift."