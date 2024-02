Jaar na de beving: hier ging het Giro555-geld naartoe in Turkije en Syrië

"De expertise die elke hulporganisatie namens Giro555 biedt, maakt dat we in kunnen spelen op de uiteenlopende behoeftes in beide landen", vertelt Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555. "In Syrië was het voor veel mensen al moeilijk om aan voldoende voedsel te komen vóór de aardbeving."

"De hulporganisaties hebben grootschalig ingezet op het uitdelen van voedsel, in de vorm van maaltijden, voedselpakketten en diverse cash-projecten. In Turkije ontstond een groot waterprobleem. Daar hebben we inmiddels een waterzuiveringsinstallatie kunnen repareren die duizenden mensen in de regio weer van schoon water voorziet."