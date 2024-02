Actie op Schiphol tegen plannen voor slechts één piloot in cockpit

Naast vliegtuigfabrikanten lijkt ook de Europese luchtvaartautoriteit EASA volgens VNV niet helemaal onwelwillend tegenover de plannen te staan. Zo heeft de toezichthouder vorig jaar al aangegeven te overwegen in 2027 op beperkte schaal vluchten toe te staan waar delen door één piloot worden gevlogen. De EASA achtte het toen echter 'absoluut niet realistisch' dat tegen 2030 alle vliegtuigen bemand zijn door een enkele piloot. Dat had onder meer te maken met automatisering die nog niet ver genoeg gevorderd was.

Niet gokken met veiligheid

VNV vraagt de luchtvaartpartijen 'om niet te gokken met de veiligheid en het vervangen van een piloot door onbewezen technologie te stoppen'. De bond doet die oproep samen met andere internationale pilotenbonden. Verder wil VNV een onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek naar de plannen. Dat moet zich richten op de 'medische en psychologische implicaties', maar ook op de kosten en baten van het weghalen van een vlieger uit de cockpit.