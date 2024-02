Verdient Matthijs van Nieuwkerk een tweede kans? 'Nieuw gesprek nodig'

Maar aan de andere kant: bijna iedereen verdient in Nederland een tweede kans, zelfs na de meeste misdrijven. De vraag is vooral: is er genoeg sanctie en erkenning voor de slachtoffers als Van Nieuwkerk weer op tv verschijnt? "Het is een afweging die het bedrijf zelf moet maken", zegt Sytske Kooijker, vertrouwenspersoon en bedrijfsadviseur op het gebied van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. "En RTL moet zorgen dat het niet weer gebeurt. Door een vinger aan de pols houden, door zoiets als een cultuurgids te maken: een handboek dat een team gezamenlijk maakt over welke cultuur je in een bedrijf wilt hebben."

In onderstaande video vertelde programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL in december over de keuze Van Nieuwkerk een baan te geven: