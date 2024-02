Verdachte aangehouden voor ontvoering, slachtoffer (71) nog niet terecht

Een 71-jarige man is vorige week donderdag ontvoerd in Rotterdam. Hij werd volgens getuigen door drie mannen een auto in getrokken. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar het slachtoffer is nog niet terecht.

De man liep donderdag rond 19.30 uur van een moskee naar huis, een wandeling van een paar honderd meter. Op de Zoutziederstraat werd hij het busje in getrokken. Valse kentekenplaten De politie weet van camerabeelden dat de auto, die gestolen was en valse kentekenplaten had, vervolgens door de stad over de A4 naar de Haringvlietbrug (A29) reed. Daarna ontbreekt volgens de politie ieder spoor van het voertuig. De achterkant van de auto met de originele kentekenplaten. © Politie Gisteren is een verdachte aangehouden, een 45-jarige man uit Zwolle. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. De politie hoopt dat mensen de opvallende bus, een zwarte Ford Transit Custom 3 met onder meer dunne oranje strepen en een zilverkleurige traanplaat op de achterbumper, hebben gezien. De auto reed die avond rond met het kenteken VZZ-43-P. Ook zoekt de politie nog uit waarom de man is ontvoerd en uiteraard waar hij nu is.