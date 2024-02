Lichaam slachtoffer onder puin vandaan gehaald in Rotterdam

Het lichaam van Kamran Khan (43), die omkwam bij de explosie in Rotterdam maandag, is zojuist uit het puin gehaald. Familieleden klommen over de hekken, waarna de politie hen hielp met de berging van het lichaam.

De familieleden begaven zich eerder op de middag al tussen het puin en zagen toen een deel van van het been van Kamran uitsteken. Op verzoek van de politie verliet de familie daarna het pand. De familie wilde dat het lichaam vandaag door de hulpdiensten uit het gebouw werd gehaald. Toen dat niet snel genoeg gebeurde, besloten familieleden een paar uur later nog eens het afgezette gebied in te gaan en zelf het lichaam te gaan halen. Familieleden slachtoffer Rotterdam klimmen over hek om bij lichaam te komen 02:32 ✕ Politieagenten hebben de familieleden uiteindelijk daarbij begeleid en geholpen. Het is voor de nabestaanden van belang om het lichaam snel te bergen, omdat zij een islamitische begrafenis willen houden, gaf een van hen aan. Voor moslims is het belangrijk dat de begrafenis zo snel mogelijk na de dood plaatsvindt, het liefste binnen 24 uur. Instortingsgevaar Gisteren werd duidelijk dat het waarschijnlijk nog dagen zou duren voordat de politie het pand binnen kon gaan. Ook vanochtend liet de politie aan RTL Nieuws weten dat het nog niet mogelijk was om te zoeken naar de vermisten. Dit heeft te maken met instortingsgevaar; het gebouw is volgens de hulpdiensten niet stabiel genoeg om te betreden. Lees ook: Kamran (43) vermist na explosie Rotterdam, familie wil duidelijkheid: 'We kunnen zo niet verder' Rond 14.30 uur begon de politie geleidelijk met het afbreken van het gebouw, om de zoektocht naar de twee vermisten mogelijk te maken. USAR, een team van experts dat onder meer helpt met het zoeken en bergen van slachtoffers na natuurrampen, heeft een voorverkenning gedaan, maar vindt de situatie te onveilig om nu te zoeken. Vanavond en vannacht wordt doorgegaan met het 'beetje bij beetje' afbreken van het gebouw. Hoelang dat gaat duren, is nog niet duidelijk.