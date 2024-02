Moeder in hoger beroep veroordeeld tot 14,5 jaar cel voor laten misbruiken dochters

"Zonder haar betrokkenheid had het seksueel misbruik niet kunnen plaatsvinden", oordeelde het hof in Den Bosch vandaag over Tanja D. Het hof zei dat D. het misbruik op elk moment had kunnen en moeten stoppen, maar dat zij ervoor koos om het in stand te houden om zo haar relatie veilig te stellen. Ook zorgde ze ervoor dat haar dochters seksueel getinte foto's stuurden naar P. Zelf blijf ze volhouden dat ze niet durfde in te grijpen, omdat haar vriend anders agressief zou worden.

15 jaar geëist

Het Openbaar Ministerie had 15 jaar cel geëist tegen Tanja D.

Pascal P. werd in 2020 tot acht jaar cel en tbs veroordeeld voor het stelselmatig misbruiken van zijn stiefdochters, twee jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. Hij pleegde in augustus vorig jaar zelfmoord in de gevangenis.