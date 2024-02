Van terrorisme verdachte Spaanse politicus duikt onder in Zwitserland

Ruben Wagensberg zit in elk geval niet alleen in Zwitserland. Hij zegt in het gezelschap te zijn van partijgenoot Marta Rovira. Zij vluchtte al in 2017 naar Zwitersland, omdat ze destijds een van de politici was die werden aangeklaagd voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum. Ze is meer dan zes jaar Zwitserland niet meer uit geweest.

Niet de enige verdachte

Wagensberg zegt dat hij nu gebruikmaakt van hetzelfde advocatenteam dat Rovira bijstaat. Dat team moet trouwens ook opnieuw voor Rovira aan de slag, want ook zij wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de acties in oktober 2019, al was dat op afstand, vanuit Zwitserland.