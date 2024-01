Ingrid (36) is zwanger van een Deense zaaddonor: 'Wil het graag alleen doen'

De lange wachttijd voor een Nederlandse donor speelde voor aanstaande moeder Ingrid ook een rol, maar ze vindt het ook juist een prettig idee dat de donor niet uit Nederland komt. "Ik heb er heel bewust voor gekozen om het alleen te doen, dan wil je niet dat de donor toevallig bij je om de hoek woont", legt ze uit.

Meer informatie

Ook bewust alleenstaande moeder Astrid koos voor een Deense donor. Ze heeft al een zoon van twee en is nu opnieuw zwanger van dezelfde donor. Een buitenlandse donor was niet haar eerste keuze, ze is ook in gesprek geweest met een homoseksuele collega die er wel voor openstond om samen een kind te krijgen. "Dat is uiteindelijk niets geworden. Daarna ben ik nog via Nederlandse websites op zoek gegaan naar een bekende donor met wie ik een match zou kunnen zijn, maar daar kwam ik vaak mannen tegen met verkeerde intenties", vertelt ze.

Een Nederlandse donor via een spermabank was voor Astrid geen optie. "Naast dat de wachttijden lang zijn, krijg je vanwege de privacy van de donor maar weinig informatie over die persoon. Je weet alleen de kleur van het haar, de huid en de ogen, en enkele persoonskenmerken. Dat was voor mij gewoon niet genoeg." Bij de buitenlandse spermabank waar Astrid zich aanmeldde, kan je tegen extra betaling meer te weten komen over de donor.