Almir redde buurtbewoner na explosie Rotterdam: 'Andere man kon ik niet bereiken'

Almir liep naar de man toe en wilde hem aan zijn arm wegtrekken van het vuur. "Maar het was te zwaar." Almir draaide zich vervolgens om en riep om hulp. Niemand leek volgens Almir te durven, tot uiteindelijk twee andere mannen hulp te schoten. "Maar daarna hoorde ik ook nog iemand anders 'help, help' roepen, maar die kon ik niet helpen. Ik heb mijn best gedaan." Wat de toestand van de andere persoon binnen het pand is, is onbekend.

De ambulance heeft de geredde man uiteindelijk meegenomen. Almir kon niet met zekerheid zeggen hoe het nu met de man in kwestie gaat.

Drie vermisten

De brand is uiteindelijk om 9.30 uur vanochtend geblust. Drie mensen worden nog vermist. Met een drone is al binnen gekeken of de drie vermiste mensen daar misschien zijn, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Over de identiteit van de personen is nog niets bekend.

"We weten dat er drie mensen vermist zijn. We houden er rekening mee dat ze zijn overleden als ze nog binnen zijn. Het is gister om 20.30 uur begonnen, dus er lijkt geen overlevingskans meer te zijn", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen RTL Nieuws. Een gasexplosie kan volgens hem ook niet worden uitgesloten. "We achten het inderdaad bijna zeker dat de explosie van binnenuit kwam en dus waarschijnlijk een gasexplosie was. Dit zien we aan waar de brokstukken liggen."