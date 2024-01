Dit weten we tot nu toe over vernietigende explosie Rotterdam

"We voelden heel het huis trillen. Het voelde als een aardbeving", zei een vrouw die naast het pand woont. "Ramen die kapot sprongen, we hoorden mensen schreeuwen, gillen. Toen ik de deur opendeed, zag ik een gat in de garageboxen. Mijn buurman is uit zijn huis naar beneden gevallen. Hij is met de ambulance weggevoerd."

'Mensen huilden'

Sylvana Dijkstra zat in haar auto in de buurt van de explosie toen het gebeurde. "Je voelde echt een hele flinke trilling. Een paar minuten later zag je de vlammen al uit het complex komen." Ze parkeerde haar auto en sprak met omwonenden. "Mensen huilden, echt veel geschrokken mensen. Mensen kunnen echt niet geloven wat er is gebeurd."

Buurtbewoners zijn enorm geschrokken van de enorme explosie. In deze video doen omwonenden hun verhaal: