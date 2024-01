Minder vogels dit jaar bij tuinvogeltelling: anderhalf miljoen

Vorig jaar deden 140.000 mensen mee aan de telling en de meesten deden dat op zondag. Toen zijn 2 miljoen tuinvogels geteld. De Vogelbescherming denkt dat door het mooie weer van de afgelopen dagen mensen misschien toch liever eropuit gingen dan thuis te blijven en te tellen.

De Vogelbescherming doet een oproep om tuinen en balkons zoveel mogelijk groen te laten. "We kregen een melding van iemand van wie de buren de heg hadden vervangen door een schutting. Die heeft meteen bijna geen vogels gezien, terwijl dat in eerdere jaren wel zo was."