Taylor Swift niet meer vindbaar op sociale media na expliciete AI-foto's

"Door zoekopdrachten te beperken, proberen X en Instagram de verspreiding van deze beelden tegen te gaan", zegt RTL Nieuws-techredacteur Stan Hulsen. "Het lijkt erop dat de bedrijven geen garantie kunnen geven dat zij de beelden snel genoeg kunnen verwijderen - eigenhandig of nadat iemand ze rapporteert. Dit soort nepnaakt is een van de grootste en ergste manieren waarmee je met kunstmatige intelligentie schade kunt aanrichten."

"Door het zoeken moeilijker te maken, werpen de bedrijven een extra drempel op om de beelden te vinden. Het is maar de vraag of dat genoeg is: op beide platformen zijn nog steeds resultaten te bekijken waarin Taylor Swift voorkomt. Het is altijd een strijd tussen degenen die de regels overtreden en het optreden van de bedrijven."

Juridische stappen

Afgelopen week meldde Daily Mail dat de 34-jarige zangeres juridische stappen wilde ondernemen tegen het verspreiden van de nepfoto's.

"Dit is een tijdelijke actie en wordt met grote voorzichtigheid uitgevoerd, aangezien we prioriteit geven aan veiligheid op dit gebied", zei Joe Benarroch, het hoofd bedrijfsvoering van X, tegen het Amerikaanse vakblad Variety in een verklaring.